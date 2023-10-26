Новости часа: детский сад в Коммунарке откроется в первом квартале 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый детский сад на 350 человек в Коммунарке откроют в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за надвигающейся метели и порывистого ветра. Это данные Гидрометцентра.

Масштабный фестиваль московских колледжей стартует в субботу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.