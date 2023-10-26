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Новости

26 октября, 16:30

Общество

Новости часа: детский сад в Коммунарке откроется в первом квартале 2024 года

Новости часа: детский сад в Коммунарке откроется в первом квартале 2024 года

Новости часа: ремонт в центре "Мои документы" на Смоленском бульваре закончат в декабре

Новости часа: спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году

Новости часа: волонтерское движение Москвы объединяет свыше 1,16 млн человек

Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Новости часа: Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Собянин: в честь парада 1941 года на Красной площади 5 ноября откроется музей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый детский сад на 350 человек в Коммунарке откроют в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за надвигающейся метели и порывистого ветра. Это данные Гидрометцентра.

Масштабный фестиваль московских колледжей стартует в субботу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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