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26 октября, 19:30

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Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

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Спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе приема граждан. Он проходил по поручению президента России.

Жители попросили ускорить строительство комплекса. Трехэтажное здание уже возвели. Там разместятся большой и маленький бассейны, тренажерный зал, административные помещения и буфет. Комплекс смогут посещать более тысячи человек в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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