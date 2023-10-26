Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе приема граждан. Он проходил по поручению президента России.

Жители попросили ускорить строительство комплекса. Трехэтажное здание уже возвели. Там разместятся большой и маленький бассейны, тренажерный зал, административные помещения и буфет. Комплекс смогут посещать более тысячи человек в день.

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