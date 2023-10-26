Новости часа: Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утверждена планировка финишного участка линии метро до Троицка. Об этом рассказал Сергей Собянин своем телеграм-канале.

На Большой Филевской улице обновили 55 тысяч квадратных метров асфальта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Новый сезон экскурсий проекта "Открой#Моспром" стартует на следующей неделе. Об этом заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.