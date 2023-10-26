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Новости

26 октября, 12:30

Город

Новости часа: Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Собянин: в честь парада 1941 года на Красной площади 5 ноября откроется музей

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Москва занимает первое место в РФ по выручке производств кабельной отрасли – Собянин

Собянин вновь открыл Театр эстрады после завершения комплексной реставрации

Собянин: Москва поддержит форум финансовых технологий Finopolis

Собянин: завершена комплексная реставрация Театра эстрады

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утверждена планировка финишного участка линии метро до Троицка. Об этом рассказал Сергей Собянин своем телеграм-канале.

На Большой Филевской улице обновили 55 тысяч квадратных метров асфальта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Новый сезон экскурсий проекта "Открой#Моспром" стартует на следующей неделе. Об этом заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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