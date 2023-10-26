Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли еще два волонтерских центра "Доброе место". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более тысячи непристегнутых пассажиров в автомобилях зафиксировали камеры в Москве за первый месяц работы. Это данные Дептранса.

16 объектов здравоохранения построят в Москве до конца 2026 года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.