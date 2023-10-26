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Новости

26 октября, 12:00

Общество

Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Собянин: в честь парада 1941 года на Красной площади 5 ноября откроется музей

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Москва занимает первое место в РФ по выручке производств кабельной отрасли – Собянин

Собянин вновь открыл Театр эстрады после завершения комплексной реставрации

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Собянин: завершена комплексная реставрация Театра эстрады

Собянин: кабельная промышленность Москвы растет при поддержке города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли еще два волонтерских центра "Доброе место". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более тысячи непристегнутых пассажиров в автомобилях зафиксировали камеры в Москве за первый месяц работы. Это данные Дептранса.

16 объектов здравоохранения построят в Москве до конца 2026 года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

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