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Новости

Новости

26 октября, 11:30

Город

Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Собянин: в честь парада 1941 года на Красной площади 5 ноября откроется музей

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Москва занимает первое место в РФ по выручке производств кабельной отрасли – Собянин

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Собянин: Москва поддержит форум финансовых технологий Finopolis

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Новости часа: Собянин открыл театр эстрады после комплексной реставрации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство завершили у станции БКЛ "Проспект Вернадского". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Пилотный проект бесплатных слотов парковки у трех поликлиник столицы доказал свою эффективность. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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