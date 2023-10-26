Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство завершили у станции БКЛ "Проспект Вернадского". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Пилотный проект бесплатных слотов парковки у трех поликлиник столицы доказал свою эффективность. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.