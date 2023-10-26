Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

В Восточном и Южном округах открыли центры "Доброе место". О том, как развивается эта сеть поддержки волонтерского движения, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр Москвы отметил, что в 2024 году планируется открыть волонтерские центры в СВАО и СЗАО. Известно, что волонтерское движение Москвы объединило уже более 1,16 миллиона неравнодушных людей всех возрастов и профессий.

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