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26 октября, 09:00

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Собянин: в честь парада 1941 года на Красной площади 5 ноября откроется музей

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На Красной площади в честь 82-й годовщины военного парада заработает Музей под открытым небом. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Сергей Собянин.

Посетители получат возможность познакомиться с историей начала Великой Отечественной войны и узнать, как жили москвичи того времени. Также на Красной площади пройдут театрализованные представления о жизни простых граждан в период событий осени 1941 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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