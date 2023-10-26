Собянин: в честь парада 1941 года на Красной площади 5 ноября откроется музей

На Красной площади в честь 82-й годовщины военного парада заработает Музей под открытым небом. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Сергей Собянин.

Посетители получат возможность познакомиться с историей начала Великой Отечественной войны и узнать, как жили москвичи того времени. Также на Красной площади пройдут театрализованные представления о жизни простых граждан в период событий осени 1941 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.