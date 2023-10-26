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26 октября, 08:00

Транспорт

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

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В Москве утвердили планировку заключительного отрезка будущей Троицкой линии метро – от станции "Кедровая" до Троицка. Участок длиной чуть менее шести километров пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На участке запланировано возведение двух станций "Ватутинки" и "Троицк". С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до полутора часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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