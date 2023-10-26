Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

В Москве утвердили планировку заключительного отрезка будущей Троицкой линии метро – от станции "Кедровая" до Троицка. Участок длиной чуть менее шести километров пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На участке запланировано возведение двух станций "Ватутинки" и "Троицк". С их вводом пассажиры ежедневно смогут экономить в пути до полутора часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.