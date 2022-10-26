Собянин: программа модернизации трамвайной инфраструктуры будет продолжена

Сергей Собянин подписал постановление о продолжении модернизации трамвайной инфраструктуры Москвы. Планируется, что в ходе работ около 80% путей в городе будут обособлены от автодорог.

В ближайшее время специалисты собираются отгородить бортовым камнем трамвайные пути на Лесной, Красноказарменной, Абельмановской улицах, Серпуховском Валу и многих других. Эта мера позволит повысить безопасность поездок пассажиров и водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.