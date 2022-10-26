Новости часа: Собянин рассказал о новом интервале движения поездов после запуска БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что после запуска всех участков БКЛ интервал движения поездов сократится в два раза.

Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее декабря 2022 года. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Проблемы с экипировкой для мобилизованных будут решены. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в стране принимают меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных граждан.