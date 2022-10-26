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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новом интервале движения поездов после запуска БКЛ

Новости часа: Собянин рассказал о новом интервале движения поездов после запуска БКЛ

Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

Новости часа: Песков заявил, что РФ готова искать развязки ситуации на Украине

Собянин сообщил об открытии новой дороги в ТиНАО

Новости часа: ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ

Рабочая группа Госсовета обсудила соцподдержку семей мобилизованных

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

Собянин: по 95% запросов семей мобилизованных оказана помощь

Новости часа: Собянин рассказал о работе столичного центра поддержки семей мобилизованных

Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что после запуска всех участков БКЛ интервал движения поездов сократится в два раза.

Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее декабря 2022 года. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Проблемы с экипировкой для мобилизованных будут решены. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в стране принимают меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных граждан.

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