Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза по сравнению с августом

В Москве вакцинация против COVID-19 увеличилась в четыре раза по сравнению с августом 2021 года, сообщил Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа", – заявил Собянин, добавив, что также в Москве наращивается объем ревакцинации.

По словам мэра, также в столице будут увеличивать мощность пунктов вакцинации, если возрастет число желающих сделать прививку от коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.