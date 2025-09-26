Собянин: в Москве снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов

В Москве снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что в городе создают Московский кинокластер, объединяющий несколько съемочных площадок.

В него войдут кинопарк "Москино" в ТиНАО с локациями для съемок под открытым небом и кинозавод "Москино" на Рязанском проспекте. Там есть павильоны, которые используют технологию виртуальной реальности, а также центры моды, костюма и реквизита.

