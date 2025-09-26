Форма поиска по сайту

26 сентября, 18:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы: в сфере креативных индустрий работают около 1,4 миллиона человек

Мэр Москвы: в сфере креативных индустрий работают около 1,4 миллиона человек

В сфере креативных индустрий в Москве работают около 1,4 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Годовая выручка предприятий этой области составила почти 7 триллионов рублей.

Предпринимателям активно помогает город, в частности, Агентство креативных индустрий. Среди ключевых проектов для поддержки – развитие кинопарка, создание кластера видеоигр и анимации и организация международных мероприятий.

