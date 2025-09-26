26 сентября, 14:30Мэр Москвы
Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука
Реставрация Ростокинского акведука завершена. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, главная задача, которая стояла перед специалистами, – возвращение исторического облика объекта. При этом нужно было приспособить акведук к современному использованию, поэтому провели комплексную реставрацию. Его соединили с прогулочным маршрутом нового парка "Яуза". Теперь посетители могут увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.