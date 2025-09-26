Форма поиска по сайту

26 сентября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука

Реставрация Ростокинского акведука завершена. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, главная задача, которая стояла перед специалистами, – возвращение исторического облика объекта. При этом нужно было приспособить акведук к современному использованию, поэтому провели комплексную реставрацию. Его соединили с прогулочным маршрутом нового парка "Яуза". Теперь посетители могут увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

