26 сентября, 10:00

Собянин: два новых подразделения пожарных и спасателей начали работать в Москве

Собянин: два новых подразделения пожарных и спасателей начали работать в Москве

Два новых подразделения пожарных и спасателей приступили к дежурству в столице. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, для отряда № 210 построили здание в районе Северном. Его оснастили самой современной техникой. Здание отряда № 4 капитально отремонтировали. Теперь там есть все необходимые машины, в том числе квадроциклы и снегоходы для работы в лесопарках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

