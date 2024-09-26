Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Щит "София" начал прокладывать новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Речь идет о правом перегонном тоннеле между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", его протяженность составит 553 метра. "София" преодолеет 349 метров, еще 204 метра строители пройдут горным способом. Строящийся участок соединят с отрезком "Шелепиха" – "Деловой центр", ранее входившим в состав Большой кольцевой линии подземки.

Рублево-Архангельскую линию строят в два этапа. На первом – железнодорожные пути протянут от "Шелепихи" до "Липовой рощи". Между ними будут станции "Народное Ополчение", "Серебряный Бор", "Строгино". А на втором этапе линия из восьми станций дополнится еще двумя, в том числе – "Рублево-Архангельской".

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