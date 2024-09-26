26 сентября, 18:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летний сезон проекта "Московское долголетие" продлился четыре месяца из-за теплого сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Трасса от Южной улицы до Залинейного переулка в районе Щербинка готова на 25%. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Москвичей приглашают на бесплатные кардиотренировки в выходные, 28 и 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.