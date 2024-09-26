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Новости

Новости

26 сентября, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летний сезон проекта "Московское долголетие" продлился четыре месяца из-за теплого сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Трасса от Южной улицы до Залинейного переулка в районе Щербинка готова на 25%. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москвичей приглашают на бесплатные кардиотренировки в выходные, 28 и 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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