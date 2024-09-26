Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летний сезон проекта "Московское долголетие" завершился в столице. За лето в городе появилось 14 новых центров "Московского долголетия" – теперь их 134. Итоги сезона подвел Сергей Собянин.

Участники тестирования динамического тарифа в Москве более 100 раз парковались бесплатно. Об этом сообщил Дептранс.

Для четвертого потока "Академии инноваторов" отобрали 100 лучших проектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.