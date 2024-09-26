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Новости

26 сентября, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летний сезон проекта "Московское долголетие" завершился в столице. За лето в городе появилось 14 новых центров "Московского долголетия" – теперь их 134. Итоги сезона подвел Сергей Собянин.

Участники тестирования динамического тарифа в Москве более 100 раз парковались бесплатно. Об этом сообщил Дептранс.

Для четвертого потока "Академии инноваторов" отобрали 100 лучших проектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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