Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Летний сезон проекта "Московское долголетие" завершился. Его итоги подвел Сергей Собянин. Благодаря теплому сентябрю в этом году летний сезон проекта продлился четыре месяца. Москвичи старшего поколения успели выступить на фестивале "Спасская башня", создать модные коллекции, освоить водные виды спорта и многое другое.

В августе открылся экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат", его экскурсоводами стали участники проекта. За лето в городе появилось 14 новых центров "Московского долголетия" – теперь их 134.

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