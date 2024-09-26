Новости часа: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Рублево-Архангельской линии метро началось строительство нового тоннеля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пересадку между станцией метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив в Москве закроют с 30 сентября по 29 октября, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Нынешний сентябрь в Москве станет одним из самых солнечных в истории, сообщил Гидрометцентр России.