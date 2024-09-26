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Новости

26 сентября, 14:45

Новости

Новости часа: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Рублево-Архангельской линии метро началось строительство нового тоннеля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пересадку между станцией метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив в Москве закроют с 30 сентября по 29 октября, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Нынешний сентябрь в Москве станет одним из самых солнечных в истории, сообщил Гидрометцентр России.

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