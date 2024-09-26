Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Московском метрополитене начали готовиться к зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Московские экспортеры посетили 11 международных выставок с начала 2024 года. Данные привел заммэра Наталья Сергунина.