26 сентября, 13:00Новости
Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Московском метрополитене начали готовиться к зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Московские экспортеры посетили 11 международных выставок с начала 2024 года. Данные привел заммэра Наталья Сергунина.