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Новости

26 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Новости часа: более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 260 социально ориентированных НКО получили поддержку города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Московском метрополитене начали готовиться к зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Московские экспортеры посетили 11 международных выставок с начала 2024 года. Данные привел заммэра Наталья Сергунина.

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