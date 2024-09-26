Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Щит "София" начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии столичного метро, сообщил Сергей Собянин.

Это правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. "София" пробурит 349 метров, остальные 204 метра строители пройдут горным способом. Новый отрезок будет соединен с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ.

Сейчас на Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса. Два других щита прокладывают тоннели между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.