Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 12:15

Новости

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Щит "София" начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии столичного метро, сообщил Сергей Собянин.

Это правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. "София" пробурит 349 метров, остальные 204 метра строители пройдут горным способом. Новый отрезок будет соединен с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ.

Сейчас на Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса. Два других щита прокладывают тоннели между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика