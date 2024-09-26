Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Щит "София" начал прокладывать новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благоустройство на территории Росбиотеха выполнили уже на 80%, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичей приглашают на бесплатные кардиотренировки 28 и 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.