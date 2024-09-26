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Новости

26 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Щит "София" начал прокладывать новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благоустройство на территории Росбиотеха выполнили уже на 80%, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичей приглашают на бесплатные кардиотренировки 28 и 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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