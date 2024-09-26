Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Щит "София" начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. "София" пробурит 349 метров, а остальные 204 метра строители пройдут горным способом. Этот новый отрезок будет соединен с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.