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26 сентября, 11:30

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Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

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Щит "София" начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. "София" пробурит 349 метров, а остальные 204 метра строители пройдут горным способом. Этот новый отрезок будет соединен с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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