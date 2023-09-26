26 сентября, 17:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После полной реконструкции открыли стадион "Свиблово" на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Заболеваемость ОРВИ в Москве соответствует сезону. Это данные Роспотребнадзора.
В Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для промышленников. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Владимир Ефимов.