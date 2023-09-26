Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Собянин рассказал о благоустройстве территорий около 60 столичных транспортных объектов

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После полной реконструкции открыли стадион "Свиблово" на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Заболеваемость ОРВИ в Москве соответствует сезону. Это данные Роспотребнадзора.

В Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для промышленников. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыспортгородобществоэкономикатехнологиивидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика