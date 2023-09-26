Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После полной реконструкции открыли стадион "Свиблово" на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Заболеваемость ОРВИ в Москве соответствует сезону. Это данные Роспотребнадзора.

В Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для промышленников. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Владимир Ефимов.