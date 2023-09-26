26 сентября, 15:45Город
Собянин рассказал о благоустройстве территорий около 60 столичных транспортных объектов
Ко всем новым станциям метро проложат удобные пешеходные маршруты. О планах по благоустройству столичных территорий в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, в порядок приведут также и территории вблизи давно существующих транспортных объектов. Всего планируется благоустроить около 60 площадок.
Работы уже завершены у станций метро "Свиблово" и "Медведково", а также у "Аэропорта Внуково". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.