26 сентября, 15:30Город
Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую детско-взрослую поликлинику в Бабушкинском районе откроют в декабре. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 500 москвичей переезжают в новостройку на Тайнинской улице по программе реновации. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
До 6 баллов обещают вечером 26 сентября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.