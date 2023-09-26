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Новости

26 сентября, 15:30

Город

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую детско-взрослую поликлинику в Бабушкинском районе откроют в декабре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 москвичей переезжают в новостройку на Тайнинской улице по программе реновации. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

До 6 баллов обещают вечером 26 сентября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.

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