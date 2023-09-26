Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую детско-взрослую поликлинику в Бабушкинском районе откроют в декабре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 москвичей переезжают в новостройку на Тайнинской улице по программе реновации. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

До 6 баллов обещают вечером 26 сентября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.