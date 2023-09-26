Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

В Свиблове закончили комплексное обновление исторического стадиона. Итоги работ осмотрел Сергей Собянин.

До ремонта перед рабочими стояла сложная задача – сделать из районного стадиона спортивный кластер, который подойдет и любителям, и профессионалам. В итоге в 2023 году специалисты благоустроили стадион и территории около него.

В рамках благоустройства специалисты капитально отремонтировали футбольное поле. Там появились трибуны на 350 мест и травяное покрытие площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.