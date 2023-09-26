Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Свиблове закончили комплексное обновление исторического стадиона. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Представители более 30 стран станут участниками саммита модной индустрии в Москве. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

Центр "Моя карьера" 29 сентября проведет день открытых дверей для москвичей старшего поколения. Участников ждут мастер-классы, тренинги, презентация акселератора "Бизнес на творчестве 50+" и многое другое.