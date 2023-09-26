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Новости

26 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

Новости часа: более 150 домов расселили в Москве в рамках реновации с начала 2023 года

Собянин и Краснов открыли Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука

Новости часа: Собянин рассказал о столичных компаниях, занимающихся выпуском техники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Свиблове закончили комплексное обновление исторического стадиона. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Представители более 30 стран станут участниками саммита модной индустрии в Москве. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

Центр "Моя карьера" 29 сентября проведет день открытых дверей для москвичей старшего поколения. Участников ждут мастер-классы, тренинги, презентация акселератора "Бизнес на творчестве 50+" и многое другое.

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