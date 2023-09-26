Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество точек городской сети Wi-Fi в Москве в этом году достигло почти 25 тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 40 тысяч московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Анастасия Ракова.

Протяженность линий метро в Москве за последние 12 лет выросла в 1,7 раза. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев.