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26 сентября, 11:30

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Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество точек городской сети Wi-Fi в Москве в этом году достигло почти 25 тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 40 тысяч московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Анастасия Ракова.

Протяженность линий метро в Москве за последние 12 лет выросла в 1,7 раза. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев.

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