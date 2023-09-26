Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Десять лет исполнилось московской городской сети Wi-Fi. За эти годы она стала одной из самых крупных в мире. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в 2017 году к беспроводному городскому интернету подключили первые библиотеки и учреждения культуры, а в 2023 году количество точек достигло почти 25 тысяч.

Также отмечается, что основной трафик городской интернет-сети приходится на общежития. Также к Wi-Fi часто подключаются в центре города и парках, например, на Манежной площади, Никитском бульваре, в парке "Кузьминки-Люблино" и Парке Горького.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.