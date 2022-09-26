Новую поликлинику откроют в Москве в первом квартале 2023 года. Строительство идет в районе Свиблово. В новый комплекс переедут сразу две поликлиники – взрослая и детская.

Сергей Собянин осмотрел строящуюся поликлинику на северо-востоке Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.