Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику в Свиблове

Жители Свиблова скоро получат новую поликлинику. 26 сентября Сергей Собянин проверил, как идет стройка четырехэтажного здания на Уржумской улице.

В нем сделают два блока – взрослый и детский. Чтобы исключить пересечение потоков пациентов, блоки будут максимально изолированы друг от друга. В поликлинике будут принимать терапевты, офтальмологи, оториноларингологи, кардиологи, неврологи.

В кабинетах установят современное медицинское оборудование. Первых пациентов планируют принять уже в следующем году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.