Более 20 тыс человек посетили культурно-образовательный проект "Знание" на ВДНХ – Собянин

С начала года более 20 тысяч человек посетили крупнейший культурно-образовательный проект "Знание" на ВДНХ. Только этим летом там состоялось свыше 150 мероприятий, на которые пришли более 10 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На территории выставки проводят мастер-классы и встречи с учеными, лекции от преподавателей вузов, пленэры с художниками. Мероприятия бесплатные, участвовать могут все желающие. А в осеннем сезоне для детей и взрослых запланированы лекции о литературе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.