До конца осени в парках Москвы появятся 8,5 тысяч именных деревьев. Об этом Сергей Собянин написал "ВКонтакте". Мэр рассказал, что социальный проект стартовал три года назад. Его суть в том, что родители могут посадить дерево в честь рождения ребенка. Они выбирают место посадки и породу саженца, а работники парка помогают ухаживать за растениями. Самой востребованной в этом году стала липа – саженцы этого вида бронировали более четырех тысяч раз. Популярностью также пользуются сосна, клен и рябина.

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