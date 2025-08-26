Форма поиска по сайту

26 августа, 18:15

Мэр Москвы

Собянин заявил, что в столице появятся 11 круглогодичных спортивных площадок

11 круглогодичных спортивных площадок обустроят в Москве к началу зимнего сезона, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, их построят по обновленному формату. Зимой они будут работать как каток и хоккейная коробка, а летом – как поля для игры в баскетбол, волейбол или футбол. Благодаря этому 100 тысяч москвичей получат современную спортивную инфраструктуру качественного уровня в шаговой доступности от дома.

Спортивные площадками будут освещены энергосберегающими светильниками, использовать их можно будет как в дневное, так и в темное время суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

