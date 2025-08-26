Форма поиска по сайту

26 августа, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: более 74 тыс зданий в Москве подготовили к отопительному сезону

Собянин: более 74 тыс зданий в Москве подготовили к отопительному сезону

Специалисты проверили и подготовили к отопительном сезону более 74 тысяч зданий в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

К настоящему моменту специалисты проверили 34 тысячи жилых домов, 13 ТЭЦ, электрические и газовые сети, а также всю необходимую спецтехнику. Коммунальные службы провели гидравлические испытания, чтобы выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно восстановить их к 1 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыЖКХгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

