26 августа, 14:30Мэр Москвы
Собянин: более 74 тыс зданий в Москве подготовили к отопительному сезону
Специалисты проверили и подготовили к отопительном сезону более 74 тысяч зданий в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.
К настоящему моменту специалисты проверили 34 тысячи жилых домов, 13 ТЭЦ, электрические и газовые сети, а также всю необходимую спецтехнику. Коммунальные службы провели гидравлические испытания, чтобы выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно восстановить их к 1 сентября.
