Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Москва продлит центральные диаметры до Ярославля, Тулы, Иваново, Твери и Смоленска, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас из некоторых городов в Москву до сих пор поезда ходят долго и довольно редко, и диаметры решат эту проблему.

Он также отметил, что маршруты делаются с минимальными капитальными затратами, но логистика выстраивается так, чтобы увеличить частоту движения поездов и интегрировать новые поезда в уже существующие диаметры.

