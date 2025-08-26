Форма поиска по сайту

26 августа, 08:15

Мэр Москвы

Собянин: 70% москвичей ежедневно ездят на общественном транспорте

Порядка 70% москвичей пользуются общественным транспортом. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".

По словам мэра, важно, чтобы даже в пиковые нагрузки на дороги Москвы не выезжало более 3,5 миллиона машин в сутки. Такие показатели в городе удается поддерживать на протяжении семи лет. Транспортного коллапса позволяет избежать развитие дорожной сети в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья КрамароваЕгор Бедуля

