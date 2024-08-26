26 августа, 18:15Новости
Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории более 120 школ и детских садов благоустроили в Москве с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве за первое полугодие вырос вдвое, рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Более 180 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях за лето, заявили в Минсоцразвития Московской области.