Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 18:15

Новости

Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детских садов

Собянин: основные работы во флагманском центре больницы им Пирогова завершены

Новости часа: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Новости часа: городские сервисы помогут москвичам в подготовке к учебному году

Новости часа: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

Собянин: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Собянин сообщил о скором открытии нового культурного центра в Северном Бутове

Собянин назвал городские сервисы для подготовки к новому учебному году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории более 120 школ и детских садов благоустроили в Москве с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве за первое полугодие вырос вдвое, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 180 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях за лето, заявили в Минсоцразвития Московской области.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствоэкономикаобществовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика