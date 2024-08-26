Собянин: основные работы во флагманском центре больницы им Пирогова завершены

В Москве появится еще один флагманский центр экстренной медицинской помощи. Его откроют в городской клинической больнице имени Пирогова.

Основные строительно-монтажные работы уже завершили. Здание осмотрел Сергей Собянин.

Для оснащения центра закупили почти три тысячи единиц медицинского оборудования, включая МРТ и систему рентгеновской компьютерной томографии всего тела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

