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26 августа, 14:15

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Собянин: основные работы во флагманском центре больницы им Пирогова завершены

Собянин: основные работы во флагманском центре больницы им Пирогова завершены

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В Москве появится еще один флагманский центр экстренной медицинской помощи. Его откроют в городской клинической больнице имени Пирогова.

Основные строительно-монтажные работы уже завершили. Здание осмотрел Сергей Собянин.

Для оснащения центра закупили почти три тысячи единиц медицинского оборудования, включая МРТ и систему рентгеновской компьютерной томографии всего тела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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