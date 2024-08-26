Новости часа: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские транспортные производители увеличивают объем выпускаемого оборудования. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Завершается строительство пересадки между станциями московского метро "Авиамоторная", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары, сообщили синоптики.