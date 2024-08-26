Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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Новости

26 августа, 13:45

Новости

Новости часа: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Новости часа: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Новости часа: городские сервисы помогут москвичам в подготовке к учебному году

Новости часа: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

Собянин: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Собянин сообщил о скором открытии нового культурного центра в Северном Бутове

Собянин назвал городские сервисы для подготовки к новому учебному году

Собянин: более 165 парков Москвы являются объектами культурного наследия

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка

Новости часа: Собянин объявил о запуске двух новых ночных маршрутов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские транспортные производители увеличивают объем выпускаемого оборудования. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Завершается строительство пересадки между станциями московского метро "Авиамоторная", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары, сообщили синоптики.

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