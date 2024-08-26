Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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26 августа, 13:00

Новости

Новости часа: городские сервисы помогут москвичам в подготовке к учебному году

Новости часа: городские сервисы помогут москвичам в подготовке к учебному году

Новости часа: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

Собянин: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Собянин сообщил о скором открытии нового культурного центра в Северном Бутове

Собянин назвал городские сервисы для подготовки к новому учебному году

Собянин: более 165 парков Москвы являются объектами культурного наследия

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка

Новости часа: Собянин объявил о запуске двух новых ночных маршрутов

Собянин: на востоке Москвы в программу реновации включили более тысячи домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять городских электронных сервисов пригодятся родителям и ученикам для подготовки к учебному году. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве закончили испытания теплосетей для подготовки к осенне-зимнему периоду, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Почти 17 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь кино" в столице, пишет портал mos.ru.

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