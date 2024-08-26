Новости часа: городские сервисы помогут москвичам в подготовке к учебному году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять городских электронных сервисов пригодятся родителям и ученикам для подготовки к учебному году. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве закончили испытания теплосетей для подготовки к осенне-зимнему периоду, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Почти 17 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь кино" в столице, пишет портал mos.ru.

