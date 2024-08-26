26 августа, 11:45Новости
Новости часа: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Получатели повышенных грантов на тестирование инноваций начали испытания своих разработок. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве начался набор в группы по подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Предупреждение спасателей о жаре до 30 градусов действует 26 августа в Москве, заявили в управлении МЧС по городу.