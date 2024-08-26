Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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26 августа, 11:45

Новости

Новости часа: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Новости часа: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

Собянин: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Собянин сообщил о скором открытии нового культурного центра в Северном Бутове

Собянин назвал городские сервисы для подготовки к новому учебному году

Собянин: более 165 парков Москвы являются объектами культурного наследия

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка

Новости часа: Собянин объявил о запуске двух новых ночных маршрутов

Собянин: на востоке Москвы в программу реновации включили более тысячи домов

Новости часа: к 2030 году планируют организовать около пяти маршрутов электросудов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Получатели повышенных грантов на тестирование инноваций начали испытания своих разработок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве начался набор в группы по подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Предупреждение спасателей о жаре до 30 градусов действует 26 августа в Москве, заявили в управлении МЧС по городу.

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