26 августа, 11:30Новости
Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий
В Москве начали испытывать инновационные разработки в области строительства, экологии, биофармацевтики, медицины. О том, как город поддерживает ведущих разработчиков, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил, что в Москве действуют больше 240 площадок для тестирования новых продуктов и технологий. За 3,5 года работы программы столичные разработчики получили 253 гранта на сумму около 441 миллиона рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.