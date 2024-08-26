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Новости

26 августа, 11:30

Новости

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

Собянин: в Москве более 240 площадок для тестирования новых технологий

Собянин: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

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В Москве начали испытывать инновационные разработки в области строительства, экологии, биофармацевтики, медицины. О том, как город поддерживает ведущих разработчиков, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в Москве действуют больше 240 площадок для тестирования новых продуктов и технологий. За 3,5 года работы программы столичные разработчики получили 253 гранта на сумму около 441 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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