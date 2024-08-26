Собянин: столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Московские промышленники нарастили выпуск оборудования для различных видов транспорта. О достижениях отрасли в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, порядка 760 производств изготавливают электронику и приборы для автомобилей, поездов, грузовой техники и других транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры. Отмечается, что столичная продукция используется по всей России.

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