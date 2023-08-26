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26 августа, 17:30

Культура

Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска компьютеров и электронных изделий

Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска компьютеров и электронных изделий

Собянин: выпуск компьютеров и электронных изделий вырос более чем на четверть

Сергей Собянин: городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования столичной промышленности

Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве

Собянин рассказал о том, как изменилась транспортная инфраструктура в Чертанове

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Подмосковье

"Мой район. Навигатор": москвичи выбирают имя для Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: в Москве восстановят девять объектов монументального искусства

Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс "Битца"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск компьютеров и электронных изделий вырос более чем на четверть. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Концерт, посвященный театру "Ленком Марка Захарова", пройдет в субботу, 26 августа, в "Зарядье". Информация появилась на сайте мэра столицы.

Движение в районе Раушской набережной краткосрочно перекроют 27 августа из-за киносъемок. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

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