Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска компьютеров и электронных изделий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск компьютеров и электронных изделий вырос более чем на четверть. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Концерт, посвященный театру "Ленком Марка Захарова", пройдет в субботу, 26 августа, в "Зарядье". Информация появилась на сайте мэра столицы.

Движение в районе Раушской набережной краткосрочно перекроют 27 августа из-за киносъемок. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.