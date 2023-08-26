Собянин: выпуск компьютеров и электронных изделий вырос более чем на четверть

За первое полугодие выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в Москве вырос более чем на 25% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, столичные предприятия разрабатывают инновационные изделия, которые не имеют аналогов в России. Например, малогабаритный процессорный модуль и инновационный планетарный сканер для бесконтактной оцифровки архивов и книг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.