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26 августа, 17:15

Технологии

Собянин: выпуск компьютеров и электронных изделий вырос более чем на четверть

Собянин: выпуск компьютеров и электронных изделий вырос более чем на четверть

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За первое полугодие выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в Москве вырос более чем на 25% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, столичные предприятия разрабатывают инновационные изделия, которые не имеют аналогов в России. Например, малогабаритный процессорный модуль и инновационный планетарный сканер для бесконтактной оцифровки архивов и книг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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