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Транспорт

Сергей Собянин: городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

Сергей Собянин: городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

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Городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в столице. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, он свяжет между собой МЦК, метро, будущий четвертый маршрут Московских центральных диаметров и строящийся участок Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Уже готов пассажирский терминал вокзала. Между всеми видами транспорта будут организованы пересадки без выхода на улицу. Благоустройство территории около вокзала и станции метро "Нижегородская" завершат в четвертом квартале 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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