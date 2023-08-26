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Экономика

Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования столичной промышленности

Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования столичной промышленности

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Москва расширяет программу льготного кредитования столичной промышленности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, которые занимаются развитием цифровой инфраструктуры. Для таких компаний льготная ставка сохранится на прежнем уровне – 3% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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