Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования столичной промышленности

Москва расширяет программу льготного кредитования столичной промышленности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, которые занимаются развитием цифровой инфраструктуры. Для таких компаний льготная ставка сохранится на прежнем уровне – 3% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.